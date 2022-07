Ce spune Dan Petrescu după 3-0 cu amatorii din Andorra: ”O să ne fie tare greu acolo, că ne iau pe sus”

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după victoria cu 3-0 din meciul cu formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes din preliminariile Conference League, că "scorul este mincinos" ţinând cont de numărul ocaziilor ratate de jucătorii săi.

"După cum s-a jucat, scorul e mincinos. Din păcate, ne-am făcut returul greu singuri. Trebuia să fim mai relaxaţi la retur, dar o să avem o deplasare foarte lungă. Vorbeam cu Feher după meci şi spunea că o să ne fie tare greu acolo, că ne iau pe sus. E clar că suntem favoriţi şi suntem... dar prea multe ocazii am ratat azi. Eu nu pot să cert un jucător care ratează, dar azi chiar m-am enervat foarte rău pentru că au fost mult prea multe ocazii", a afirmat Petrescu într-o declaraţie oferită postului Digisport.

"Cred că azi am făcut un meci bun, în afară de finalizare. Am stat în careul lor, am făcut o echipă ofensivă, am schimbat şi sistemul de joc. Am încercat să jucăm cât mai ofensiv şi să marcăm cât mai multe goluri. Dar arbitrul a prins o zi mai rea, portarul lor a prins o zi mai bună. Cred că scorul putea să fie mai mare", a adăugat tehnicianul.

CFR Cluj a câştigat cu scorul de 3-0 (2-0) meciul cu formaţia andorrană Inter Club d'Escaldes, disputat joi, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă a turului secund preliminar al Europa Conference League la fotbal.

Meciul retur va avea loc pe 27 iulie în Andorra.

