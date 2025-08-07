"Și bâta pe care o găsești pe marginea drumului e mai inspirată ca Dan Petrescu. E suficient să te uiți la ținuta lui de meci"

Dan Petrescu și clubul pe care îl conduce, CFR Cluj, au fost desființați înaintea partidei cu Sporting Braga din Europa League.

După un succes neașteptat cu Lugano, CFR Cluj joacă împotriva echipei portugheze Sporting Braga în turul trei preliminar al Europa League. Partida din Gruia din această seară începe de la ora 19:30.

Înaintea meciului, Radu Banciu a desființat jocul prestat de CFR Cluj și a avut cuvinte dure la adresa lui Dan Petrescu.

"CFR Cluj este de departe cea mai slabă dintre reprezentantele României în cupele europene. Au avut norocul ăsta cu Lugano pe care îl ai o dată la 100 de ani.

Să dai golul ăla, să aibă atâtea situații... efectiv e nimeni în drum CFR Cluj, cu o conducere foarte slabă și cu un antrenor din epoca ceaușistă.

E catastrofal Petrescu Dan. Iar CFR Cluj este o echipă care jignește ochiul telespectatorului. Bursucul a fost de o stinghereală neprofesională demnă de coana Leana în dubla cu Lugano. Și bâta pe care o găsești pe marginea drumului era mai inspirată ca el.

E suficient să te uiți la ținuta de meci a Bursucului și la privirea lui ca să îți dai seama de cine ai parte", a spus Radu Banciu la IAmSport.

Ads