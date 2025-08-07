Update Politic: Ion Iliescu, condus pe ultimul drum

"Și bâta pe care o găsești pe marginea drumului e mai inspirată ca Dan Petrescu. E suficient să te uiți la ținuta lui de meci"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 07 August 2025, ora 09:42
1645 citiri
Dan Petrescu FOTO Facebook Club CFR 1907 Cluj

Dan Petrescu și clubul pe care îl conduce, CFR Cluj, au fost desființați înaintea partidei cu Sporting Braga din Europa League.

După un succes neașteptat cu Lugano, CFR Cluj joacă împotriva echipei portugheze Sporting Braga în turul trei preliminar al Europa League. Partida din Gruia din această seară începe de la ora 19:30.

Înaintea meciului, Radu Banciu a desființat jocul prestat de CFR Cluj și a avut cuvinte dure la adresa lui Dan Petrescu.

"CFR Cluj este de departe cea mai slabă dintre reprezentantele României în cupele europene. Au avut norocul ăsta cu Lugano pe care îl ai o dată la 100 de ani.

Să dai golul ăla, să aibă atâtea situații... efectiv e nimeni în drum CFR Cluj, cu o conducere foarte slabă și cu un antrenor din epoca ceaușistă.

E catastrofal Petrescu Dan. Iar CFR Cluj este o echipă care jignește ochiul telespectatorului. Bursucul a fost de o stinghereală neprofesională demnă de coana Leana în dubla cu Lugano. Și bâta pe care o găsești pe marginea drumului era mai inspirată ca el.

E suficient să te uiți la ținuta de meci a Bursucului și la privirea lui ca să îți dai seama de cine ai parte", a spus Radu Banciu la IAmSport.

CFR Cluj - Sporting Braga, în Europa League: "Nu ne putem compara în niciun fel". Cine transmite partida
CFR Cluj - Sporting Braga, în Europa League: "Nu ne putem compara în niciun fel". Cine transmite partida
Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația portugheză Sporting Braga, joi, de la ora 19:30, pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru prima...
Anunț-șoc al lui Dan Petrescu, înainte de meciul cu Braga din Europa League: „Aș vrea să joc eu, sincer”
Anunț-șoc al lui Dan Petrescu, înainte de meciul cu Braga din Europa League: „Aș vrea să joc eu, sincer”
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei cu Sporting Braga, din prima manșă a turului 3 preliminar...
#dan petrescu, #CFR Cluj, #Radu Banciu, #sporting braga , #CFR Cluj
