Dan Petrescu, inaintea meciului cu Roma: Cred ca intalnim posibila viitoare campioana a Italiei si posibila castigatoare a Europa League

"Cred ca intalnim posibila viitoare campioana a Italiei si posibila castigatoare a Ligii Europa. Sansele lor sunt mari, dar si noi avem o sansa mica. Speram sa se mai intoarca si norocul pe strada noastra. Nu avem un moral prea bun. Noi avem probleme mari de lot, dar imi doresc sa castigam, vom da tot ce avem mai bun", a declarat Petrescu.Fundasul Mario Camora a afirmat ca meciul va fi foarte greu, dar CFR vrea un rezultat pozitiv. "Nu e vorba de revansa, ci de orgoliu pentru noi. Stim ca sunt in forma maxima, dar trebuie sa fim uniti pe teren".Meciul CFR Cluj - AS Roma este programat, joi, de la ora 22.00, in etapa a patra a grupei A din Europa League.