Dan Petrescu ataca UEFA : "De ce avem doar trei schimbari si in semifinalele Champions League se fac cinci? Pandemia nu a trecut"

"A fost foarte greu, nu a fost usor. Au avut brazilieni, argentieni. Orice rezultat in afara de calificare era un dezastru pentru noi.La meciul cu Dinamo Zagreb, este o presiune mai mare pentru ei. Croatii au un buget mare si vor sa se califice.Djokovic va juca cu Academia Clinceni, pentru ca are doua teste negative.La Paun e mai greu, Omrani nicio sansa. Sa vedem la Debeljuh daca poate.Balgradean a fost o supriza placuta, nu aveam alta solutie. Imi era frica.A dat siguranta, a vorbit. Se vede care are experienta si este un portar valoros.Nu inteleg de ce am avut doar trei schimbari si sase jucatori pe banca. In semifinalele Champions League se fac cinci schimbari.Nu inteleg de ce, pandemia nu a trecut. Trebuie sa ai 10 jucatori pe banca, cum au cei din Champions League, din fazele finale.Are logica chestia cu un meci unic, ca nu e timp", a spus Dan Petrescu la Digisport. CFR Cluj a invins pe Floriana cu 2-0, in primul tur preliminar al Champions League.