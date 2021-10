Dan Petrescu, speriat de olandezii de la Alkmaar. Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre meciul decisiv din Europa

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că îl sperie adversara din această săptămână din Conference League, AZ Alkmaar, dar mai mult îl sperie forma echipei CFR Cluj.

"Da, mă sperie Alkmaar, pentru că au un lot foarte bun, tânăr, 14 jucători de echipă naţională, entuziasm, tinereţe, viteză... Fotbalul olandez a produs mereu jocuri calitate. Jocul de atac al lor este unul pe care nu l-am văzut demult la alte echipe. Trebuie să încercăm să oprim acest joc, dar nici noi nu suntem într-o formă foarte bună în acest moment. Pe mine mai mult mă sperie forma noastră decât cei de la Alkmaar, dar şi cei de la Alkmaar merită respectaţi şi temuţi pentru că joacă un fotbal de mare calitate.

După ultimul meci a fost mult mai greu, nu prea am dormit deloc, nu am înţeles nimic din acel meci, e clar că principalul vinovat la orice rezultat e antrenorul. Am încercat să văd unde am greşit şi ce trebuie să fac în continuare. Trebuie să încercăm să facem o figură frumoasă. Alkmaar e favorită clară în acest meci. Să văd după meci să aibă toţi capetele sus că au dat totul în teren, să văd un spirit de echipă care a lipsit la ultimul meci”, a spus Petrescu.

El a vorbit şi despre situaţia lui Denis Alibec: "Alibec a fost accidentat foarte mult, nu prea s-a antrenat şi lucrul ăsta se mai vede la meciuri. Trebuie să avem răbdare să îl vedem pe adevăratul Alibec”.

Întrebat dacă are emoţii pentru postul său, Petrescu a răspuns: “Am contract trei ani, am venit să ajut echipa. Decizia o iau cei care conduc. Emoţii am tot timpul, şi când câştig şi când pierd, e posibil orice. Nu depinde de mine. Eu cât voi fi aici voi da totul şi voi încerca să scot maxim din jucători”.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a fost învinsă, duminică seară, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de FC Rapid, într-un meci din etapa a XII-a a primului eşalon. Joi, CFR Cluj va întâlni echipa AZ Alkmaar, pe teren propriu, de la ora 22.00, în grupa D a Conference League.

