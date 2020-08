Dan Petrescu, despre eliminarea Craiovei din Europa League: Noi facem drama din orice

"Nu m-a surprins rezultatul din meciul Craiovei. Adica e o surpriza, dar nu asa mare. In cupele europene se poate intampla orice. Ei (n.r. - jucatorii echpipei Locomotive Tbilisi) poate nu au mai jucat de mult in cupele europene... E o drama in Romania, dar eu nu o vad asa drama. Noi facem drama din orice. Se intampla sa prinzi o zi proasta, dupa un drum lung. Am vazut si putin din meci, iar adversarul nu a fost asa de slab. Dar noua ne place sa ne credem sus... am ramas cu generatia noastra de acum 30 de ani. Toti cred ca am ramas acolo", a afirmat Petrescu."Toti vor rezultatele alea, dar tinand cont de investitiile care se fac in Romania... Nu inteleg ce vrem noi de la viata. Chiar nu inteleg. Noi nu investim nimic si vrem sa scoatem rezultate. Noi nu intelegem ca Bulgaria, Cehia, Polonia, toti investesc masiv in fotbal. Noi nu investim nimic si vrem rezultate. Deci pe mine eliminarea Craiovei nu m-a surprins, pe altii poate i-a surprins", a adaugat componentul "generatiei de aur".Echipa de fotbal Universitatea Craiova a fost eliminata din Europa League de mult mai slab cotata formatie georgiana Locomotive Tbilisi, care s-a impus, joi, cu scorul de 2-1 (0-0), in primul tur preliminar al competitiei, pe Stadionul ''Miheil Meshi-2 din Tbilisi.