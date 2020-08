Dan Petrescu: "Dinamo Zagreb are cel putin 90% sanse sa mearga mai departe. Au de 100 de ori mai multe sanse ca noi sa se califice"

"Meciul asta vine mult prea repede pentru noi, n-am avut timp de nimic. Ce fac in 6 zile, a trebuit sa fac intr-o zi. Am vazut 4 meciuri de-ale lui Dinamo Zagreb. Fotbalul croat e cu 22 de ani in fata noastra, Dinamo Zagreb are cel putin 90% sanse sa mearga mai departe. Au de 100 de ori mai multe sanse ca noi sa se califice.Vedem realitatea, ne uitam la statistici. Ce bani avem si cu cat cumparam noi? In Croatia cu cat se vand jucatorii? Noi nu avem bani, nimic, dar sa-i rupem pe toti. Eu sunt prost, eu exagerez. Eu sunt prostul prostilor in Romania!," a declarat Dan Petrescu.Mijlocasul Alexandru Chipciu este increzator in sansele CFR-ului, chiar daca Dinamo Zagreb este o echipa care joaca regulat in grupele Liga Campionilor."Ne gandim doar la UEFA Champions League, asta e unul din meciurile pe care le prefer, cu adversari puternici, asta-i meci adevarat.Zagreb e mai puternica, mai ales financiar, dar asta nu inseamna ca nu-i putem elimina, ei se gandesc ca sunt mai buni decat noi, poate fi un avantaj. Stiu ca lumea aseapta magie, dar noi suntem o echipa care munceste, unii zic cum ne-au batut astia ca noi am avut ocazii.Am demonstrat si anul trecut in Europa League, dovada meciul cu Sevilla," a declarat Chipciu.Meciul CFR Cluj - Dinamo Zagreb este programat, miercuri, de la ora 21.00, in turul doi preliminar al Ligii Campionilor.