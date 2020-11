Oferta colosala primita de Dan Petrescu din Arabia Saudita

Campion in Romania, antrenorul roman este ademenit cu un salariu fabulos in tarile arabe.Al Nasr Ryadh i-a facut o oferta lui Dan Petrescu cu un salariu de 2,5 miloane de dolari pe sezon, scrie fanatik.In plus, seicii i-ar achita clauza de reziliere a antrenorului si i-ar face toate poftele in materie de transferuri.Al Nasr Ryadh are un inceput dezastruos de campionat , trei infrangeri in trei meciuri Dan Petrescu castiga 50.000 de euro lunar la CFR Cluj si mai are contract in Ardeal pana in 2022.