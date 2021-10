Dan Petrescu, prima reacție după înfrângerea campioanei României cu Rapid

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seară, după meciul cu FC Rapid, pierdut cu scorul de 0-2, că adversarii au meritat victoria şi că formaţia sa a arătat invers faţă de cum a fost în cele 14 zile de pregătire.

“E clar că n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat pe teren pe vârfuri. Nu să ne batem, să luptăm, să stăm bine în teren... Sunt foarte surprins de tot ce s-a întânplat pentru că am avut 14 zile în care ne-am pregătit foarte bine. Am arătat parcă invers faţă de tot ce am făcut în pregătire. Sunt supărat pe mine şi după aia pe toată echipa. Nu ştiu ce a fost, o să am o discuţie şi cu ei.

Dacă joi ne prezentăm cum ne-am prezentat azi e greu să obţinem ceva. Nu putem să ne plângem de nimic, nici de arbitru, nici de teren, nici de vreme. Trebuie să ne strângem rândurile. Astăzi Rapidul a scos maxim din orice fază şi a meritat victoria”, a spus Petrescu la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a fost învinsă, duminică seară, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de FC Rapid, într-un meci din etapa a XII-a a primului eşalon.

Golurile au fost marcate de Bălan ’27, ’55.

Rapidiştii au înscris şi în minutul 45, tot prin Bălan, însă reuşita acestuia a fost anulată pentru ofsaid.

