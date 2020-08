Dan Petrescu spune lucruri traznite: "Sansele sunt 50-50. Va fi foarte greu cu Floriana"

"Va fi un meci foarte dificil. Sansele sunt 50-50. Jucam pe teren sintetic, nu inteleg de ce. Alaturi de sintetic este unul cu iarba. Avem multi jucatori accidentati si suspendati. Va fi un meci foarte greu", a spus Petrescu.Meciul Floriana - CFR Cluj , contand pentru primul tur preliminar al Ligii Campionilor, va avea loc miercuri, in Malta, de la ora 22.00. Invingatoarea se va califica in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, iar invinsa in turul al doilea preliminar al Ligii Europa.