Lupta incinsa intre Sumudica si Dan Petrescu pentru un fotbalist de la CFR Cluj. "Il vreau"

Jucatorul campioanei de la Cluj vrea o schimbare in cariera, iar Turcia ar fi cea mai buna varianta pentru el.Djokovic trebuie sa se decida, ori merge dupa Petrescu la Kayseri, ori il va alege pe Sumudica si va juca la Rizespor.CITESTE SI:"Il doresc pe Djokovic. Nu stiu exact. Eu am dat o lista de jucatori celor de la Rize, printre care este si el. Mi-l doresc foarte mult.Vom vedea unde va alege sa mearga. Unde va fi oferta mai buna. Eu il doresc si am nevoie de el. Clubul poate sa plateasca suma ceruta de CFR fara nicio problema", a spus Sumudica la Digisport CFR Cluj cere in schimbul croatului in jur de 400 000 de euro, bani pe care cluburile din Turcia ii pot achita fara probleme.