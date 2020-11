Dan Petrescu surprinde: Pornim cu sansa a doua in meciul cu FC Arges

" Avem un meci in care cred eu pornim cu sansa a doua. La fel am spus si si la Roma si acum. Echipa e foarte obosita, sunt prea multe meciuri , prea multe probleme de lot si se vede asta pe teren.FC Arges a castigat ultimele doua meciuri acasa cu noul antrenor , sunt pe val, au jucat ultimul meci acum vreo 12 zile, s-au pregatit, s-au odihnit, noi am stat prin avioane, pe teren, prin spitale, pe unde suntem si e greu sa formam o echipa, dar vom incerca sa scoatem maximum din acest meci.Toti jucatorii au nevoie de zile libere, dar sunt jucatori care pleaca la echipa nationala si nu o sa aiba zile libere, dar nu cred ca zilele libere sunt solutia la noi. Sunt probleme fizice deoarece nu am avut timp sa facem o pregatire si meciurile au fost prea multe. Suntem singura echipa din Romania care a jucat asa multe meciuri si asta se vede.Avem si un lot cu o varsta inaintata si se sime si se vede asta", a declarat Petrescu pentru pagina de Facebook a clubului ardelean.Meciul FC Arges - CFR Cluj va avea loc duminica, de la ora 18.00, in etapa a X-a a Ligii I.