Dan Petrescu, distrus de moartea lui Maradona: Am plans cinci minute

"Eu cred ca toti oamenii care iubesc fotbalul au dat o lacrima. Eu am plans, va spun sincer. Am plans vreo cinci minute, nu am putut sa ma opresc. Mai ales in momentul in care am vazut in Argentina si-n Napoli oamenii cum erau iesiti si toti faceau ceva pentru el.Pentru ca la Napoli a fost o legenda si ramane o legenda, chiar vor sa schimbe numele stadionului, iar in Argentina, cred ca sa faci trei zile de doliu national, indiferent cine murea in Argentina, n-ai cum sa lasi trei zile... Toata lumea l-a iubit, il iubeste si l-a iubit mereu pe Maradona.Eu am avut ocazia sa-l cunosc, l-am cunoscut personal cand am fost in Dubai, Sincer, un om deschis la toata lumea. El voia sa vorbeasca cu toata lumea, niciodata nu se ascundea, nu refuza un interviu. In afara de jucatorul Maradona, a fost si un mare om, cred eu", a spus Petrescu, la Digi Sport.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani. El va fi inmormantat, joi, la un cimitir de la periferia orasului Buenos Aires, unde sunt inmormantati si parintii sai.