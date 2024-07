Reactia lui Dan Petrescu dupa eliminarea lui CFR Cluj din Liga Campionilor

Dan Petrescu a oferit prima reactie dupa ce CFR Cluj a fost invinsa de Slavia Praga si in mansa retur a playoff-ului din Liga Campionilor.

"Bursucul" considera ca diferenta intre cele doua echipe a fost facut de portarul campioanei Cehiei, care a aparat fantastic in ambele partide.

"Am jucat impotriva unei echipe foarte bune, foarte puternice, care n-a pierdut niciun meci in acest sezon. Per total avem niste regrete, in special la meciul tur. Sansele noastre erau mai mari daca nu pierdeam in tur", a spus Dan Petrescu intr-o interventie la Digi Sport.

"Portarul lor a fost erou in ambele meciuri. Imi pare rau pentru baieti, meritau sa fie in grupele Ligii Campionilor. S-a jucat la un nivel mare, dar, din pacate pentru noi, dupa o greseala in aparare, am luat golul care nu ne-a mai dat nicio sansa. Am batut foarte rau fazele fixe", a completat tehnicianul roman.

Tehnicianul clujenilor e convins ca Slavia Praga se va descurca excelent in grupele Ligii Campionilor, dar si ca CFR Cluj are mari sanse sa ajunga in primavara europeana.

"Echipa merita felicita, pentru ca am facut o campanie fantastica. O sa vedeti ca Slavia Praga va face punte multe in grupele Ligii Campionilor", a punctat Dan Petrescu.

"Echipa arata foarte bine si cred ca avem sanse mari sa ajungem in primavara europeana", a conchis acesta.

CFR Cluj a fost invinsa si in mansa secunda a intalnirii cu Slavia Praga, ratand astfel calificarea in grupele Ligii Campionilor.

Dupa ce-a pierdut cu 1-0 in turul de la Cluj-Napoca, echipa lui Dan Petrescu a fost invinsa cu acelasi scor in returul playoff-ului disputat miercuri seara la Praga.

Cu scorul general de 2-0, campioana Cehiei merge in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa, in timp ce clujenii se vor multumi cu grupele Europa League.

I.G.

Ads