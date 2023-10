Reactia lui Dan Petrescu dupa pasul gresit al lui CFR Cluj: "Nici Real Madrid nu are asemenea peformante"

Dan Petrescu a oferit prima reactie dupa ce CFR Cluj s-a incurcat de Astra Giurgiu pe teren propriu, intr-un meci din cadrul etapei a 4-a a Ligii 1.

"Bursucul" spune ca e suparat ca formatia sa a incasat gol dintr-o faza fixa si la singura ocazie a oaspetilor.

"Astra a avut o singura ocazia si a inscris. La fel ca Poli Iasi. Am facut o prima repriza slaba, pentru ca Astra a fost bine organizata si a avut numai fundasi in teren", a spus Petrescu intr-o interventie la Digi Sport.

"Am schimbat la pauza si puteam face 2-0 si sa inchidem meciul... Sunt suparat ca am luat gol la o faza fixa, pentru ca am pregatit foarte bine aceste actiuni. Si jucatorii sunt dezamagiti, dar se mai intampla ca adversarul sa aiba un sut pe poarta si sa inscrie. Avem 11 victorii si 4 egaluri pe teren propriu. Nici Real Madrid nu are asemenea peformante acasa", a completat acesta.

1-1 a fost scorul intalnirii dintre CFR Cluj si Astra Giurgiu.

In urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe primul loc in clasamentul Ligii 1, cu 36 de puncte, dar poate fi depasita maine de FCSB, care in prezent are 35 de puncte.

