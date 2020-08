Reactii dupa CFR - Sepsi 0-0. Petrescu: "Este o perioada nefasta pentru noi, dar nu am ce sa le reprosez baietilor. Deac trebuie sa stea cu capul sus"

"E al doilea meci cand nu reusim, in care am avut penalti si nu am reusit sa marcam. E clar ca e o perioada nefasta pentru noi, mai ales la penaltiuri, dar nu am ce sa le reprosez baietilor. Noi am avut cinci o ocazii clare, plus penalti.Si baietii stiu ca atunci cand e 0-0 nu ma supar pe nimeni. M-as fi suparat daca vedeam ca nu e atitudine. I-am zis lui Deac dupa meci ca cred ca era bine daca lasa pe altcineva sa bata penaltiul. Ciprian chiar daca a ratat trebuie sa stea cu capul sus. Nu cred ca e bine sa dam vina pe arbitri pentru acest 0-0", a spus Petrescu la Digi Sport.Formatia CFR Cluj a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I.In minutul 57, Ciprian Deac a ratat o lovitura de la 11 metri acordata pentru un fault in careu.