Reactii dupa eliminarea campioanei Romaniei din Champions League: " Au executat penaltyuri cei care au vrut sa bata, ceilalti nu au vrut"

"Am fost la mana noastra, am jucat cu o echipa foarte buna, dar nu ne-am facut de ras. Jucatorii nu sunt inca pregatiti, Debeljuh nu stiu cum a putut juca 120 de minute, copilul asta are doar doua antrenamente.Anul 2020 nu este bun pentru noi, nu am pierdut nici cu Sevilla, nici acum. La loviturile de departajare, alegerile au fost simple, pentru ca ceilalti nu au vrut sa bata. Toti cei care au batut, sunt cei care au vrut, ceilalti nu au vrut.A trebuit sa avem 10 jucatori care sa bata, iar Debeljuh avea carcei si a stat pe banca. Asta e soarta mea de antrenor , nu am noroc la penaltiuri. Nu am castigat niciun meci la penaltiuri ca antrenor si cred ca nici ca jucator", a declarat Petrescu la Digisport. Dinamo Zagreb merge mai departe in Champions League, dupa ce a batut la loviturile de departajare, 6-5, 2-2 in timpul regulamentar, pe CFR Cluj . Campioana Romaniei ramane insa in Europa League.