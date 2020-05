Scandal urias la CFR Cluj: Dan Petrescu, acuzat ca face un circ premeditat

Ziare.

Gabi Muresan ii ia partea lui Alin Minteuan in scandalul izbucnit la gruparea din Gruia si e convins ca "tot acest circ a fost premeditat"."Este un fost capitan al CFR-ului, iar colegul meu de camera nu este un mincinos. Dan Petrescu ar fi lucrat vreodata la CFR Cluj in conditiile in care a lucrat Alin in tot acesti ani? Nu toata lumea a castigat in cariera de jucator cat Dan Petrescu ca sa poti accepta sa tot fii pacalit cu unele restante la nesfarsit", a spus Muresan pentru Prosport "Dan trebuie sa se gandeasca ca a luat unul dintre titlurile castigate la Cluj pe munca lui Conceicao, a baietilor, dar si a lui Minteuan. Nu trebuie sa cauti motive ca sa il aduci pe Curelea in locul lui Alin atat de repede. Consider ca tot circul asta a fost premeditat si imi pare foarte rau de Minteuan. Nu uitati ca el a fost mereu la greu in prima linie pentru CFR Cluj. Dan putea sa le faca loc ambilor in staff, nu sa procedeze asa", a completat acesta.Antrenorul secund al clujenilor, Alin Minteuan, a fost indepartat de la echipa dupa ce nu a acceptat sa-i fie amanata din nou plata restantelor financiare.Vezi si:17 ani a petrecut Alin Minteuan la CFR Cluj, dintre care 7 ca jucatori si restul ca antrenor principal, secund sau la echipele de tineret.