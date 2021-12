Dan Petrescu nu merge la națională! "Mi-a promis că nu pleacă! Oricum nu-i dăm drumul fără clauza de reziliere"

Marţi, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat că singura variantă de selecţioner pe care federaţia o are în vedere în acest moment este Dan Petrescu.

Preşedintele clubului CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat joi seară, la Look Sport, că după părerea sa Dan Petrescu nu va pleca la naţionala României, el menţionând că tehnicianul i-a propus o colaborare de doi ani şi jumătate şi că federaţia nu doreşte să plătească pentru antrenori clauze de reziliere.

Întrebat dacă Dan Petrescu va pleca la echipa naţională după meciul cu FC Argeş, Balaj a răspuns: “Eu zic că nu se va întâmpla acest lucru, pentru că Dan Petrescu este un antrenor aflat sub contract, are clauză de reziliere. Din ceea ce am văzut federaţia nu doreşte să plătească clauză de reziliere la niciun antrenor, şi atunci lucrurile sunt clare”.

În ceea ce priveşte o eventuală plecare a lui Petrescu fără să se achite clauza de reziliere, oficialul grupării clujene a afirmat următoarele: “Dacă dumneavoastră ştiţi acest lucru, înseamnă că aveţi mai multe informaţii decât mine. Dacă presa ştie mai bine decât ştiu eu, atunci n-am ce să comentez. A spus cineva din cadrul clubului că va pleca Dan Petrescu fără clauză de reziliere?”

Cristian Balaj a subliniat că Petrescu i-a promis că vor colabora doi ani şi jumătate. “Aşa mi-a promis, când am venit am acceptat această poziţie şi pentru că Dan Petrescu a insistat, mi-a promis că vom fi împreună pentru doi ani şi jumătate, cât este şi contractul meu. Pentru mine

Dan Petrescu în continuare este un om de cuvânt, un profesionist desăvârşit, nu întâmplător este dorit la echipa naţională. Am discutat la început acest subiect cu el, nu s-a schimbat nimic de atunci.

Dacă cumva el gândeşte altceva mi s-ar fi părut corect să-mi spună, dar nu a venit şi nu vreau să discut acest subiect. Suntem într-o situaţie delicată prin apariţia acestui subiect. În loc să vorbim despre meciuri, avem o competiţie în care încercăm să menţinem diferenţa...”, a mai declarat Balaj.

