Motivul pentru care Dan Petrescu are probleme comportamentale. Un fost coleg explică ce s-a întâmplat cu el

Dan Petrescu a fost protagonistul unor incidente reprobabile la ultimul meci de campionat, dintre CFR Cluj și Farul, scor 1-2.

Fostul internațional a înjurat pe toată lumea, s-a luat de arbitri, i-a vorbit urât lui Hagi și a fost aproape de a se lua la bătaie cu directorul sportiv al constănțenilor.

În urma acestui incident, Ilie Dumitrescu a povestit că și el a avut discuții cu Petrescu și nu mai vorbește cu el de doi ani. Un alt fost coleg cu Bursucul, fostul portar Bogdan Stelea a dezvăluit ce se petrece cu Dan Petrescu.

”Nu am probleme cu el. Nu am mai vorbit pentru că nu avem o relație foarte apropiată. M-am întâlnit cu el ultima dată la clubul la care mergem amândoi, cam acum un an. De atunci, nu m-am mai intersectat cu el, dar nu am o problemă cu el.

Eu îl înțeleg, îl cunosc, știu cum este. Știu că nu se poate abține când are senzația că i se face o nedreptate. Nu îi justific comportamentul, îmi pare rău că nu reușește să se controleze.

Îmi pare rău că are frustrarea pe care o are. Având în spate toate aceste rezultate, să nu reușească să treacă peste astfel de lucruri... Îmi pare foarte rău. Știu exact cum este și cum se manifestă el. Am crescut cu el, am fost coechipieri”, a spus Bogdan Stelea la emisiunea Fotbal Club.