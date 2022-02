Dan Petrescu, atac la Mihai Stoica. "Este incredibil. Numai în România este permis așa ceva"

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi au mare nevoie de victorie la meciul cu UTA, de marţi, din Liga 1 Casa Pariurilor. Antrenorul s-a arătat din nou nemulţumit de programarea meciurilor echipei campioane şi a afirmat că nu este normal ca un oficial al alte formaţii să îl critice la televiziune.

"Nu avem timp să plângem, să ne gândim la ghinion. Nu înţeleg de ce ne grăbim, de ce jucăm atâtea meciuri în ianuarie, februarie, punem meciurile unul peste altul. De abia am ajuns şi trebuie să jucăm iar. Cum să-i motivez pe băieţi când noi avem meci? Craiova joacă joi şi noi marţi, nu mi se pare foarte corect. Cei care fac programările sigur au ceva cu CFR. Nu poţi să ai meci mâine...suntem şi cu moralul puţin afectat, după ce eşti egalat de trei ori, de două ori chiar în ultima fază a meciului. UTA a schimbat antrenorul, a câştigat primul meci. În deplasare au primit numai 9 goluri în 12 meciuri, în deplasare sunt foarte buni. Au cumpărat şi trei atacanţi şi la primul meci al lui Badea au reuşit să câştige. Vin cu moral foarte bun, noi avem posturi cheie unde nu putem face schimbări. Avem nevoie mare de victorie cu UTA. A fost greu să ne revenim, de asta vine meciul ăsta prea repede. Când am luat gol cu Craiova nu mi-a venit să cred. Îmi zicea Bordeianu că mai sunt 30 de secunde, 15 de secunde, nu mi-a venit să cred. Nu am reuşit să gestionăm ultimele minute ca o echipă mare. Sunt obişnuit să fiu făcut praf, sunt făcut praf de jurnalişti, de oameni, dar sunt aici, Dan Petrescu mă cheamă şi merg înainte", a declarat Petrescu.

Deşi nu a vrut să spună despre cine este vorba, Dan Petrescu a făcut referire la faptul că un oficial al unei alte echipe discută despre el la o televiziune. Întrebat dacă este vorba despre oficialul FCSB, Mihai Stoica, colaborator al postului Telekom Sport, Petrescu a răspuns: Nu vreau să spun despre cine este vorba:

"E un conducător de la altă echipă care lucrează la o televiziune şi critică antrenorul echipei campioane. Mi se pare incredibil. Eu nu am dat niciodată într-un adversar, nu spun nimic de ei.

Ori lucrează la o echipă, ori la o televiziune. Nu înţeleg..federaţia, liga, nu se sesizează. Eu sunt atacat zilnic de acest personaj care lucrează la o echipă, dar şi la o televiziune. Nu vreau să spun despre cine este vorba (n.r. - întrebat dacă este vorba de oficialul FCSB, Mihai Stoica). Vreau să mă apăr. Este singura ţară din lume în care este permis aşa ceva.

Acest personaj a stat doar în România, eu am fost în multe ţări, peste tot. Nu există aşa ceva. Vezi-ţi de echipa ta. Stai la televiziunea ta sau la echipa ta. În fiecare săptămână are ceva despre mine. Este incredibil. Şi clubul lui ar trebui să reacţionez, mi se pare anormal să fiu luat la mână. Dacă nu lucra la echipă şi era ziarist ca voi, putea să scrie orice. Dacă voia să scrie că sunt prost, putea să scrie, ziaristul are dreptul să scrie, dar un om care lucrează la o echipă rivală, nu mi se pare normal", a spus Petrescu.

Meciul CFR Cluj - UTA Arad este programat, marţi, de la ora 17.30, în etapa a XXV-a din Liga 1 Casa Pariurilor.

