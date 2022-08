Dan Petrescu se lamentează înaintea meciului din Conferece League: "Suntem singurii din Europa" Și VAR-ul e contra lui

FCSB, Universitatea Craiova, CFR Cluj și Sepsi joacă în această seară partidele retur din turul trei preliminar al Conference League.

Misiunea cea mai dificilă o are Sepsi, care a fost învinsă acasă în primul meci de suedezii de la Djurgarden cu 3-1.

Cu deficit pleacă și Universitatea Craiova, bătută în prima manșă de Zorya Luhansk, din Ucraina.

Cel mai bine stă FCSB, care s-a impus în meciul tur din Slovacia împotriva echipei Dunajska Streda și va fi susținută masiv de suporteri, în vreme ce CFR Cluj pleacă de la 0-0 cu Șahtior Soligorsk, din Belarus. - vezi aici orele și televizările partidelor

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că inspiraţia şi norocul vor decide calificarea în partida cu Şahtior Soligorsk din manşa secundă a turului 3 preliminar al Conference League.

"Ce întrebare e asta dacă e favorită CFR? Sunt şanse 50-50%, nu s-a văzut la meciul tur? Nu sunt diferenţe între noi şi ei, nici de lot, nici de bani, de nimic. Se poate întâmpla orice. Micile detalii vor face diferenţa. Inspiraţia şi norocul vor decide calificarea. Pot fi şi prelungiri, şi lovituri de departajare. Eu la lovituri de departajare n-am câştigat în cariera mea niciun meci, poate mâine (n.r. - azi) va fi primul, cine ştie? Important e să ne calificăm. Suntem conştienţi toţi de importanţa partidei. Dacă pierdem am ieşi din Europa şi nu ar fi bine pentru club, pentru noi, pentru nimeni. Chiar dacă CFR are cele mai multe meciuri jucate în acest sezon, nu din România, din orice campionat. Dacă o altă echipă are 10 meciuri oficiale jucate într-o lună eu plec de aici, mă duc. Dar vă spun că nu e niciuna. Şi din punctul ăsta de vedere noi şi în anii următori vrem să avem cât mai multe meciuri. Ştim că e greu, dar mai bine să jucăm decât să stăm acasă să ne uităm la alţii", a afirmat el.

Ads

"Va fi un meci foarte echilibrat, împotriva unei echipe la fel de bune ca şi noi. Şahtior Soligorsk cu Maribor în deplasare a fost mult mai ofensivă, mai agresivă, a avut mai multe ocazii. Aşa că şi noi trebuie să ne aşteptăm la acest lucru. Sper să ne ajute şi publicul, pentru că vor fi şi momente grele. Cel mai important e să ştim să suferim. Pentru că adversarii sunt buni şi vor fi momente când vor domina. Dacă nu vom şti să suferim, va fi greu", a adăugat tehnicianul.

Referitor la implementarea arbitrajului video în Superligă, Dan Petrescu a afirmat că sistemul VAR a fost împotriva lui şi a echipei sale până acum.

"CFR nu are 12 puncte din ce cauză? Pentru că arbitrul la meciul cu FC U Craiova a făcut două greşeli mari împotriva echipei CFR Cluj. Nu a acordat un cartonaş roşu pentru un cot şi nici un penalty mai clar ca oricare alt penalty din lume. Dar acel arbitru de centru şi cel de la VAR au arbitrat în continuare. În Italia, arbitrii care greşesc sunt suspendaţi... Eu am vrut VAR, dar, din păcate, VAR-ul e împotriva mea până acum. VAR e împotriva mea şi a echipei CFR până acum. Asta e realitatea, pentru că noi trebuia să avem azi 12 puncte. Dar noi suntem totuşi în clasament acolo unde ne e locul, chiar şi cu mari greşeli împotriva noastră. În opinia mea poţi să pui la VAR pe oricine, nu trebuie să fii arbitru. Oricine vede că ăsta nu e roşu, ăsta nu e galben, ăsta nu e penalty. Dar ei tot ce fac parcă fac invers. Eu nu înţeleg cum iau ei deciziile. La decizii majore n-ai cum să greşeşti când ai VAR. Dar dacă ai greşit, atunci trebuie să fii suspendat şi să plăteşti ca şi antrenorii", a precizat Petrescu.

Ads