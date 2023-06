Ce a spus Dan Petrescu despre iminenta plecare de la CFR Cluj

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după câştigarea barajului pentru Conference League, că se aştepta ca meciul cu CSU Craiova să fie decis la lovituri de departajare.

“A fost foarte greu, ştiam asta. Mă aşteptam să ajungem la penaltiuri. La ce an e ăsta am zis că ne dă portarul lor gol la ultima fază. Sunt convins că 2024 va fi diferit. Să vedem următoarea echipă din România care într-un sezon are 16 meciuri în cupele europene... Jucătorii noştri au tras de ei cât au putut”, a spus Petrescu.

În ceea ce priveşte viitorul său, tehnicianul a spus: “Vedem, mă întâlnesc cu patronul şi vorbim”.

Formaţia CFR Cluj a câştigat, joi seară, cu scorul de 1-0 după prelungiri, barajul pentru Conference League cu FCU Craiova 1948.