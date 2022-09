Dan Petrescu, un car de nervi: "Toți de aici sunt proști!" E pe punctul de a pleca de la CFR Cluj VIDEO

Dan Petrescu a ținut o conferință de presă incendiară înaintea duelului de luni cu FC Argeș.

Antrenorul de 54 de ani al lui CFR Cluj simte că șefii echipei din Gruia doresc să îl schimbe de la cârma formației.

Dan Petrescu ar urma să discute după meciul cu argeșenii cu patronul Nelușu Varga condițiile plecării sale din Gruia.

„Nu înţeleg de unde vine această presiune. Când am revenit la echipă, am fost rugat să se reducă bugetul. Am scăpat de jucătorii cu salarii mari şi care nici nu jucau prea bine şi nici nu făceau nimic pentru club. Am luat jucători liberi de contract, cu salarii la jumătate, poate chiar mai mici.

Noi nu am cheltuit milioanele altor echipe care sunt în spate. În condiţiile actuale, nu se mai poate continua. Clubul trebuie să mă susţină. Eu vorbesc în faţă, nu pe la spate. L-am sunat pe patron şi i-am spus să ne vedem după meciul cu Piteşti, pentru că sunt bărbat eu. Indiferent ce se va întâmpla, voi rămâne cel mai bun antrenor din istoria clubului. Nu o să schimbe nici peste o mie de ani. Sunt mândru de ce am făcut, nu mi-e frică de nimeni. Nimeni nu poate face ce am făcut eu la CFR Cluj. Eu mai am contract.

Dacă cineva vrea să nu mai stau, să-mi zică. Nu e o problemă. Eu vreau să continui la CFR. Pentru un meci pierdut acasă, se schimbă valoarea mea? Am dat noi pe cineva un milion de euro? Am dat noi 3 milioane de euro, cum au dat alţii? Alţii, care vor răul clubului, se infiltrează şi fac rău clubului. Şi ceilalţi fac ca ei.

Lasă să piardă campionatul CFR dacă sunt proşti. Asta fac acum, sunt proşti toţi de aici, că pierdem campionatul. Dacă sunt inteligenţi, ei văd şi ştiu cine e antrenorul Dan Petrescu. Ştiu cine e omul Dan Petrescu. Nu ţin de banii de la CFR. Vreau să mă întâlnesc marţi cu patronul. Eu pentru el am venit. A venit după mine în China. Dacă plec, după o lună iar mă sună. Am mai văzut filmul ăsta.

Nu am prieteni în fotbal. Doar pe Hagi îl am. Să îmi spună dacă mă mai vrea sau nu. Dacă nu are încredere în mine, de ce să mai stau aici? Peste tot, îi aduc şi îi dau afară, la Craiova, la FCSB. Îi ia şi îi dă afară pe toţi. Să facă aşa şi aici, dacă aşa vor şi se simt bine”, a spus Petrescu, la conferinţa de presă.

