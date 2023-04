Dan Petrescu "a turbat" după meciul cu Sepsi: cine l-a enervat pe antrenorul lui CFR Cluj

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Sepsi, scor 2-1, că formaţia sa ar fi trebuit să beneficieze de trei penaltiuri.

El a mai spus că se roagă pentru ca jucătorii care s-au accidentat, Birligea şi Deac, să nu aibă ceva grav.

“Am avut trei penaltiuri clare. M-am săturat. Dacă cei de la club nu vorbesc, Dan Petrescu vorbeşte. Să se supere cine vrea. Uitaţi-vă la faze, daţi-le lui Crăciunescu, Porumboiu, Avram, să se uite şi ei. Dacă alea nu sunt penaltiuri, care mai suunt penaltiuri? Un joc excelent. Bine că am avut reacţie după golul primit. Din păcate iar am pierdut doi jucători, Birligea şi Deac. Deac s-a dus la spital, se pare că e grav. Birligea are ruptuură iar. Mă rog la Dumnezeu să nu fie nimic grav la Birligea şi Deac. La Deac nu arată bine”, a afirmat tehnicianul.