Cum a ajuns Dan Petrescu în Coreea de Sud. Un fost mare fotbalist a făcut lobby pentru el

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj și va antrena în Coreea de Sud, la Jeonbuk, o destinație inedită pentru tehnicianul român, care a mai antrenat în Rusia, China, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Roberto Di Matteo, câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2012, a făcut lobby pentru Dan Petrescu şi l-a contactat pe român pentru a-l întreba dacă vrea să vină să joace la Jeonbuk. Fostul coleg al lui Dan Petrescu la Chelsea, Di Matteo e consilier la echipa asiatică.

Petrescu a spus, la Orange Sport, că nu s-a temut să accepte provocarea de a merge în Coreea de Sud. "Roberto Di Matteo m-a sunat, m-a întrebat dacă sunt interesat, el e consilier acolo. Am jucat împreună la Chelsea cinci ani. Am fost şi în China, şi în Rusia, am făcut asta mereu. Aveam nevoie de o nouă provocare, asta e clar. Orice negociere e lungă", a spus Dan Petrescu, la Sport Report.

Dan Petrescu a câștigat cinci titluri cu CFR Cluj.