Dan Petrescu, după eșecul cu Rapid: ”De cascadorii râsului”

Tehnicianul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, luni seară, că echipa sa a fost mai bună în meciul pierdut cu Rapid, scor 1-3, şi a subliniat că nu va ceda în lupta pentru titlul de campioană.

"Suntem foarte supăraţi, am început meciul de la 0-2, un penalti uşor acordat, golul doi cu un şut de la distanţă. Nu înţelegeam cum la pauză era 1-3, când numai noi jucam. Apărarea a fost în prima repriză de cascadorii râsului.

Ne lipsesc cei trei căpitani, ştiam că aşa va fi. Am făcut schimbări ca să fac schimbări. Este o perioadă grea, scorul nu reflectă realitatea din teren.

Fica a fost cel mai bun jucător al nostru, nu mă aşteptam să joace aşa bine, e un câştig pentru noi. Noi suntem pe locul 3, cei de pe primele două locuri au şanse.

Eu nu voi ceda, până când matematic se poate, nu voi dormi nopţile, voi încerca să găsesc soluţii. Eu mai am contract încă un an, nu pot să plec de capul meu, dar acum suntem la cald, nu are rost să discutăm", a declarat Petrescu.

CFR Cluj a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 3-1, de echipa Rapid, în etapa a şasea a play-off-ului Superligii.