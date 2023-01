Dan Petrescu nu mai suportă regulile din Liga I: "Numai în România se lasă antrenori fără licență pe bancă"

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seară, că echipa CFR Cluj a făcut meciul perfect şi a subliniat că nici măcar nu a îndrăznit să viseze că va învinge Farul Constanţa cu scorul de 3-0, în etapa a XXII-a din Superliga.

Dacă jocul echipei l-a mulțumit pe Dan Petrescu, în schimb antrenorul CFR-ului a contestat mai mutle reguli din Liga I.

Astfel, el s-a declarat împotriva:

- înjumătățirii punctelor

- regulii Under 21

- numărului de jucători care pot face din lotul echipei

- antrenorilor fără licență.

Dan Petrescu:

„Cine o să fie pe primul loc o să fie defavorizată, punctele trebuie să fie lăsate acolo. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg… Chelsea are 30 de jucători, iar eu am doar 22. De ce? Nu înțeleg! Eu mă bat de 5 ani să se mărească lista pentru că am foarte multe meciuri și nu îmi ajung jucătorii.

Lasă clubul să aibă 30 de jucători. Lasă-mă pe bancă cu 11 jucători. Toate cluburile au fost de acord, FRF nu a fost. Trebuie să trimit jucătorii în tribună, la echipa a doua. Nu înțeleg de ce nu se face în România ca în Franța, Spania, Anglia”, a spus Dan Petrescu după victoria cu Farul Constanța, scor 3-0.

Numai în România se lasă antrenori fără licență pe bancă. Asta nu e problema mea. Vorbim prea mult de asta. Fiecare echipă trebuie să aibă antrenor cu licență, se vorbește prea mult și trebuie să facem lucrurile normale.

Nu știu ce bine a adus regula U21… Nu prea batem pe nimeni nici la naționala României. Eu nu le înțeleg. Am fost și eu în Anglia, am antrenat peste tot. Râde lumea de tine dacă spui că bagi U21. Bagă pe cine vrei tu, cum să bagi U21”, a spus Dan Petrescu.

