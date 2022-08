Cum arată cele trei fiice pe care le are Dan Petrescu! Niciuna nu stă în România FOTO

Dan Petrescu (54 de ani) este un fanatic al fotbalului, consumându-și aproape tot timpul la antrenamentele sau meciurile echipei sale.

Bursucul are familia departe, soția sa Adriana locuind mai mult la Dubai. Tot acolo stă și fiica lui cea mică, Jennifer (13 ani), elevă premiantă la Kings' School Al Barsha din Dubai.

Petrescu mai are două fiice din prima căsătorie, cu Dana Petrescu. Nici acestea nu stau în România, ci locuiesc la Londra. Chelsea Beatrice (23 ani) a absolvit University of Warwick, cu licență in Studii Politice și Internaționale, iar Rebecca (27 ani) și-a luat licența în Business și Management, în 2015, la University of Sussex.

Antrenorul CFR ului petrece timp destul de rar alături de fiicele sale, dar încearcă ca în fiecare vacanță să le aibă pe toate alături, așa cum s-a întâmplat și vara aceasta.

