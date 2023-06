Dan Petrescu, prezentat oficial la noua lui echipă: ce anunț au făcut sud-coreenii

Antrenorul român Dan Petrescu a semnat cu echipa sud-coreeană de fotbal Jeonbuk Hyundai Motors, și a fost prezentat oficial pe rețelele sociale ale noii sale echipe.

Dan Petrescu ar urma să ajungă în data de 12 iunie în Coreea de Sud.

Jeonbuk Hyundai Motors a cucerit 9 titluri de campioană în Coreea de Sud (cel mai recent în 2021) şi două trofee în Liga Campionilor Asiei (ultimul în 2016).

În prezent, Jeonbuk Hyundai ocupă locul 7 în K-League 1, după 17 etape.

Pentru Petrescu va fi prima experienţă în Coreea de Sud, după ce a mai antrenat în China, Polonia, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Turcia.

"Into the greatest journey. Welcome head coach" a titrat pagina de facebook a clubului sud-coreean.