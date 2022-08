Dan Petrescu cere ca suporterii din Superliga să fie arestați. "Sunt șocat"

Dan Petrescu a făcut scandal uriaș la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul Constanța.

Fanii l-au enervat la culme pe antrenorul clujenilor în timpul partidei cu Maribor, din Conference League.

Petrescu cere măsuri aspre pentru cei care îl critică.

"E mai bine pe bancă decât în fața televizorului, chiar dacă e presiunea maximă la fiecare meci. Contestatar a fost doar un băiat, care am înțeles că a fost pus de cineva. Sper să nu mai vină pe la meciuri sau să stea în altă parte, nu în spatele meu. Am mai pățit asta la Cluj și în România. În străinătate mereu am fost lăsat în pace.

Și la FCSB, și la Craiova se pun 4-5 în spatele băncii, nu se uită la meci, mă înjură de neveste, de copii și de familie tot meciul! Doar în România se întâmplă asta. Băieții ăștia trebuie arestați! Mă înjură non-stop! Nu am mai văzut asta în toată istoria fotbalului.

Ce le-am făcut eu?!

Eu pun la suflet orice, toată lumea știe, mă deranjează. Eu doar muncesc pentru fotbal, eu nu păcălesc fotbalul. Sunt șocat! În străinătate de ce am fost tratat corect și n-avea nimeni treabă cu mine? În România e la modă să-l înjuri pe Petrescu. Incredibil", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj debutează în Conference League, în Kosovo, contra lui Balkani.

