Patronul lui CFR Cluj nu-l slăbește pe Dan Petrescu: „E nebun? Nu mă ocup cu găinării!”

Dan Petrescu rămâne antrenor la CFR Cluj, în ciuda tensiunilor care au fost între el și patronul Neluțu Varga.

Deși a fost confirmat în funcție, Petrescu nu pare a fi în grațiile finanțatorului de la CFR, care nu-l slăbește în declarații.

„Eu cred că el este ofensat un pic pentru că i-a strigat lumea demisia. Dar eu nu am nicio implicare în asta. Eu nu mă ocup de găinării! Cum să mă duc eu să vorbesc cu suporterii să strige demisia? E nebun? Eu nici nu mă duc pe stadion.În primul rând eu nu mai am voie medical să mă implic cu emoţiile şi cu astea. Minimum şase luni de zile trebuie să stau departe de fotbal. Şi tocmai d-asta am vrut să fie îmbunătăţită situaţia de a câştiga nişte bani”, a declarat Neluțu Varga, pentru Digisport.

Petrescu ar fi plecat de la echipă dacă i s-ar fi achitat clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro, situație pe care Varga nu a acceptat-o, astfel că echipa va continua cu el pe bancă.

HOME | FOTBAL | LIGA 1 | Neluțu Varga s-a împăcat cu Dan Petrescu, dar continuă să-l atace: „E nebun? Nu mă ocup cu găinării!” + CFR Cluj a confirmat că „Bursucul” rămâne în Gruia

Ads

Neluțu Varga s-a împăcat cu Dan Petrescu, dar continuă să-l atace: „E nebun? Nu mă ocup cu găinării!” + CFR Cluj a confirmat că „Bursucul” rămâne în Gruia

Avatar photo

De Cosmin Cioboată

Publicat: 21 septembrie 2022, 17:18

Neluțu Varga s-a împăcat cu Dan Petrescu, dar continuă să-l atace. Patronul lui CFR Cluj a dezvăluit că nu a avut nicio implicare în protestul fanilor ardeleni împotriva „Bursucului”. Mai mulți suporteri ai campioanei României i-au strigat demisia lui Petrescu la finalul meciului pierdut cu Sivasspor, scor 0-1, în Conference League, lucru care l-a enervat la culme pe antrenorul de 54 de ani.

Neluțu Varga, în timpul unui meci disputat de CFR Clu

Neluțu Varga, în timpul unui meci disputat de CFR Cluj / Hepta

Neluțu Varga s-a împăcat cu Dan Petrescu, dar continuă să-l atace: „E nebun? Nu mă ocup cu găinării!”

Finlanda – România e vineri pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la 21:45

Într-un exces de furie, Dan Petrescu l-a acuzat pe Neluțu Varga că chiar el i-ar fi stârnit pe fani împotriva sa după eșecul din Gruia.

Ads

Neluțu Varga s-a împăcat cu Dan Petrescu, dar continuă să-l atace: „E nebun? Nu mă ocup cu găinării!”

Finanțatorul CFR-ului s-a apărat și l-a numit „nebun” pe Petrescu pentru astfel de acuzații. În plus, Neluțu Varga a explicat că medicul i-a interzis să mai meargă pe stadion timp de 6 luni după ce a suferit grave probleme de sănătate.

„Eu cred că el este ofensat un pic pentru că i-a strigat lumea (n.r.- demisia). Dar eu nu am nicio implicare în asta. Eu nu mă ocup de găinării! Cum să mă duc eu să vorbesc cu suporterii să strige demisia? E nebun? Eu nici nu mă duc pe stadion.

00:03

În primul rând eu nu mai am voie medical să mă implic cu emoţiile şi cu astea. Minimum şase luni de zile trebuie să stau departe de fotbal. Şi tocmai d-asta am vrut să fie îmbunătăţită situaţia de a câştiga nişte bani”, a declarat Neluțu Varga, pentru Digisport.

Comunicatul oficial publicat de CFR Cluj după conflictul dintre Dan Petrescu și Neluțu Varga

Ulterior, după declarațiile lui Varga, CFR Cluj a publicat un comunicat oficial în care a anunțat că patronul clubului și Dan Petrescu au discutat și au ajuns la concluzia că „Bursucul” va continua pe banca ardelenilor.

Ads

„În urma ultimelor speculații apărute în mass-media cu privire la posibila schimbare de pe banca tehnică a antrenorului echipei noastre, clubul CFR 1907 Cluj dorește să facă anumite precizări.

Dan Petrescu are parte de încrederea conducerii clubului și rămâne în continuare antrenorul echipei CFR 1907 Cluj. Tehnicianul echipei noastre a avut o discuție cu patronul clubului, una bazată pe maturitate și respect, iar scopul ambelor părți s-a dovedit a fi, așa cum era de așteptat, unul comun: acela de a avea continuitate pe banca tehnică și de a avea rezultate importante.

Rămânem o familie unită, așa cum am fost mereu, iar pentru asta avem nevoie ca și suporterii să fie în continuare alături de jucători, dar și de staff-ul tehnic, pentru că doar împreună vom reuși să obținem rezultate importante, așa cum am făcut-o mereu în ultimii ani”, a anunțat CFR Cluj, pe site-ul oficial al clubului.

Ads