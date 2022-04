Dan Petrescu a luat foc după acuzele lui Gigi Becali. Ce a spus antrenorul despre finala campionatului

Dan Petrescu a sărit ca ars după ce a auzit declarațiile lui Gigi Becali înaintea derby-ului CFR Cluj - FCSB.

Patronul FCSB a insinuat că arbitrul meciului de duminică, Istvan Kovacs, ar fi prieten cu președintele clujenilor, Cristi Balaj.

Tehnicianul echipei campioane i-a dat replica lui Becali.

Înaintea meciului direct, CFR Cluj conduce clasamentul din Liga 1, cu cinci puncte în fața locului doi, ocupat de FCSB.

"Nu știu despre ce e vorba. Nici nu știam cine arbitrează, nu am citit presa. Sunt speculații. La noi se scrie, în alte țări nu prea se vorbește despre așa ceva.

CFR nu a mai avut un arbitraj pro de 7 luni, de când am revenit eu. Au fost greșeli împotriva noastră, nu am făcut scandal, nu am făcut gălăgie. Important e rezultatul din teren. Sper ca rezultatul să nu fie influențat de arbitru.

Nu țin minte să fi ajutat CFR. Dacă îmi aduceți aminte un meci, unul în care eram un antrenor.

Dacă într-un meci cu mine antrenor ne-a ajutat Kovacs, eu plec de aici și mă las. Nu a fost", a spus Dan Petrescu.

