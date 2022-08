Dan Petrescu, reacție incredibilă după calificarea în grupele Conference League

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seară, după calificarea în grupele Conference League, că se bucură de această calificare, el menţionând însă că indiferent de performanţe el este “contestat aiurea”.

”A fost un meci foarte greu, e campioana Sloveniei. Aţi văzut şi voi, o echipă foarte bună, cu jucători care joacă la echipe naţionale. Noi în 8 meciuri am câştigat 3, 5 am făcut egaluri. Deci, noi nu am pierdut niciun meci, asta-i realitatea. Penaltiurile sunt penaltiuri, dar până la penaltiuri CFR nu a pierdut niciun meci.

Asta e foarte important în Europa şi a luat şi foarte puţine goluri, ceea ce e important! Mă bucur pentru băieţi, pentru că merită, după ce am păţit în meciul ăla din Armenia cu penaltiurile...au avut încă 6 meciuri, şi-au revenit, bravo lor! Au demonstrat că merită la CFR.

Acuma, peste două zile avem meci şi vă spun sincer că am intrat în vestiar, am făcut echipa, mă gândesc cum să jucăm duminică, pentru că n-am cum să mă bucur prea mult ca antrenor, dacă aveam o săptămână liberă ar fi fost fantastic ca să ne bucurăm şi noi de această calificare, dar n-avem timp.

Ne bucurăm că în al patrulea an la rând CFR merge în cupele europene şi mereu e presiune, mai ales pe Dan Petrescu, care nu ştie să antreneze, încât nu mai ştiu ce să fac. Pot să îi calific de 20 de ori, că tot sunt contestat aiurea.

Că dacă eram contestat pe merit, aş fi zis: OK! (...) În momentul de faţă mă bucur cel mai bun pentru jucători. Merită toate felicitările, în condiţiile în care suntem noi acuma! Eu dacă ar fi după mine aş lua doi jucători, să vedem acum dacă se şi poate!”, a declarat Dan Petrescu, potrivit primasport.ro.

Formaţia CFR Cluj s-a calificat, joi, în grupele Conference League, trecând în play-off de echipa slovenă Maribor, scor 1-0 în manşa secundă, disputată pe teren propriu. În tur, scorul a fost 0-0.

