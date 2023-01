Reacția lui Dan Petrescu după ce a revenit pe primul loc în campionat

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seară, că este bine că CFR Cluj a revenit pe primul loc în Superligă, după victoria cu FC Voluntari, scor 1-0, subliniind că echipa ilfoveană este un adversar incomod.

"Mă aşteptam să fie greu, spaţii nu am avut deloc. Am schimbat la pauză, m-am gândit că aducem atacuri mai multe, dar nu am avut spaţii. FC Voluntari este un adversar incomod, puţine echipe vor câştiga aici. Două victorii din două, mai mult nu pot cere de la băieţi. Avem un spirit bun, e bine că am revenit pe primul loc. Urmează trei meciuri foarte grele şi sper să am toţi jucătorii la dispoziţie", a declarat Dan Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a XXIII-a a Superligii. În urma acestui rezultat, clujenii au revenit pe primul loc în clasament.

