Dan Petrescu s-a decis: Iata cat mai sta la Dinamo Moscova

Luni, 03 Februarie 2014, ora 10:13
Dan Petrescu a luat o decizie cu privire la mandatul sau pe banca tehnica a lui Dinamo Moscova.

Tehnicianul a marturisit ca vrea sa ramana la gruparea "alb-albastra" pana la finalul sezonului viitor, adica pana in vara anului 2015.

El spune ca la toate echipele la care a avut succes a stat cate trei sezoane.

"Am stat 3 ani la Kuban, 3 ani la Unirea, sper sa stau 3 si la Dinamo Moscova, dupa care sa merg mai departe", a spus Petrescu la DolceSport.

In vara anului 2015 expira contractul "Bursucului" cu rusii, astfel ca acesta va putea la o alta formatie.

Tot in sezonul viitor conducerea lui Dinamo isi propune sa faca investitii substantiale pentru ca echipa sa forteze castigarea titlului.

Dan Petrescu a fost dorit in aceasta perioada de doua formatii din Premier League, insa a refuzat propunerile intrucat nu si-a putut rezilia contractul cu gruparea moscovita.

