Dan Petrescu s-a decis: Iata cat mai sta la Dinamo Moscova

Dan Petrescu a luat o decizie cu privire la mandatul sau pe banca tehnica a lui Dinamo Moscova.
Tehnicianul a marturisit ca vrea sa ramana la gruparea "alb-albastra" pana la finalul sezonului viitor, adica pana in vara anului 2015.
El spune ca la toate echipele la care a avut succes a stat cate trei sezoane.
"Am stat 3 ani la Kuban, 3 ani la Unirea, sper sa stau 3 si la Dinamo Moscova, dupa care sa merg mai departe", a spus Petrescu la DolceSport.
In vara anului 2015 expira contractul "Bursucului" cu rusii, astfel ca acesta va putea la o alta formatie.
Tot in sezonul viitor conducerea lui Dinamo isi propune sa faca investitii substantiale pentru ca echipa sa forteze castigarea titlului.
Dan Petrescu a fost dorit in aceasta perioada de doua formatii din Premier League, insa a refuzat propunerile intrucat nu si-a putut rezilia contractul cu gruparea moscovita.
M.D.