Declaratia cu care Dan Petrescu i-a uluit pe rusi

Dan Petrescu i-a last pe ziaristii rusi cu gura cascata.

Tehnicianul roman a iesit la rampa cu o declaratie care i-a uluit pe jurnalistii de la Moscova.

Petrescu a fost intrebat cand va reusi s-o faca pe Dinamo sa practice un fotbal spectaculos, care sa atraga publicul la stadion.

"Daca vreti sa vedeti un fotbal frumos, uitati-va la Barcelona! Daca as fi venit la echipa intr-un moment in care aceasta juca bine, atunci as fi spus ca va continua sa o faca asa. Nu sunt un idiot sa stric un lucru care functioneaza. Dar eu am venit cand echipa are zero puncte. Mai conteaza frumusetea jocului?

Acum trebuie sa construim ceva, avem nevoie de puncte, nu de spectacol.

Eu vreau ca si conducerea sa aiba incredere in mine. Nu poti sa construiesti o echipa in doua-trei luni, e nevoie de timp. Pe oriunde am antrenat, am avut la dispozitie doi-trei ani pentru a aseza lucru. Daca voi avea timp, cred ca voi face treaba buna", a spus Petrescu.

Dinamo Moscova a pierdut dramatic, scor 1-2, pe teren propriu, meciul disputat in weekend impotriva celor de la Kuban Kranodar, din etapa a saptea a primei ligi din Rusia.

Dupa acest rezultat, Dinamo Moscova ramane ultima in clasament, cu numai trei puncte.

Dan Petrescu s-a dat in spectacol pe marginea terenului, exasperat de evolutia jucatorilor sai.

M.D.