Jucătorii Generației de Aur, după sfertul de coșmar cu Suedia din 1994: ”Ne așteptam să batem Brazilia”

Fostul internaţional Dan Petrescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea meciului de retragere al "Generaţiei de Aur" din această seară, că el şi colegii lui au fost dărâmaţi după înfrângerea cu Suedia de la Cupa Mondială din 1994 pentru că toţi se aşteptau să se califice în semifinale şi să învingă Brazilia.

"Toţi avem un regret, pentru că după meciul cu Suedia toţi am fost dărâmaţi. Ne aşteptam să ajungem în semifinale şi să batem Brazilia. Din păcate, meciul ăla nu a fost să fie. Poate ăsta e regretul tuturor jucătorilor care au fost la acel Mondial. Cheia succesului acestei generaţii? Au fost mai multe, în primul rând jucători de valoare care au evoluat la cel mai înalt nivel. Adică atunci toţi jucau la echipe de club mari, pe când azi cei de la naţională joacă pe la echipe din Serie B în Italia. Apoi atunci formam un grup extraordinar, am reuşit să formăm o familie. Şi nu în ultimul rând am avut un antrenor care a ştiut ce să ceară de la noi şi cum să ne pună în teren. Deci toate aceste trei lucruri au făcut să avem rezultate. Sunt şi eu antrenor... şi ştiu că fără jucători de valoare nu ai nicio şansă ca antrenor. O echipă poate să câştige fără un antrenor bun, cum a zis Ancelotti. Dar ca antrenor nu poţi să câştigi dacă nu ai jucători buni. Cu jucători slabi nu ai cum să câştigi", a menţionat tehnicianul formaţiei CFR Cluj.

Dan Petrescu este de părere că în meciul din această seară adversarii sunt mai tineri, dar susţine că posesia va aparţine naţionalei României.

"În ultima perioadă am încercat să fac câte ceva, dar nu neapărat să mă antrenez. Ceva cât de cât ca să fiu pregătit. E clar că nu vom mai fi ce am fost. Cei care vor veni la meci o vor face pentru ceea ce a însemnat 'Generaţia de Aur', această generaţie care a adus rezultate extraordinare. Însă toţi dorim să fim depăşiţi. Acesta va fi probabil şi ultimul nostru meci împreună şi sper să fie o seară frumoasă. Noi vom încerca, dar şi adversarii din ce am văzut sunt mult mai tineri şi arată mult mai bine parcă. Sperăm să nu fie aşa de răi cu noi. Noi vom încerca să ţinem de minge, pentru că avem calitatea asta de a avea posesia. Problema noastră la meciul de azi e că vom avea prea mulţi antrenori în teren. Să vedem cine mai joacă, pentru că antrenori avem", a spus Petrescu, făcând referire la faptul că mulţi dintre colegii săi sunt în prezent antrenori.

Componenţii "Generaţiei de Aur" vor întâlni o selecţionată de staruri ale fotbalului internaţional într-un meci de retragere organizat, în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuţ Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş şi Florin Prunea sunt doar câţiva dintre marii fotbalişti care vor îmbrăca din nou tricoul României în meciul în care selecţioner va fi Anghel Iordănescu.

De partea cealaltă, în echipa starurilor, care va fi condusă de pe bancă de portughezul Jose Mourinho, se vor afla nume mari precum Hristo Stoicikov, Rivaldo, Christian Karembeu, Nuno Gomes, Christian Panucci sau Dida.

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când "tricolorii" au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.