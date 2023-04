Gică Hagi și Dan Petrescu nu s-au salutat la finalul partidei: "Eu am vrut să îl salut, așa fac cu toți antrenorii după meci"

Foștii colegi de la echipa națională, Gică Hagi și Dan Petrescu, nu și-au vorbit după meciul câștigat de Farul.

"Nu am vorbit. Am vrut să-l salut, dar nu am vorbit. De asta am plecat și eu, am vrut să îl salut, așa fac cu toți antrenorii după meci, și am plecat la vestiare", a spus Hagi după meci.

Dan Petrescu a explicat de ce nu a vorbit cu Regele după meci. ”Cu Gică sunt prieten, l-am lăsat să se bucure. Eu am fost foarte supărat, ei se bucurau. Singurul reproș (n.r.- pentru arbitru), s-au dat 5 minute de prelungire și s-au jucat 30 de secunde. Nu s-a jucat fotbal deloc. Și eu am bătut 3-0 aici și nu a venit să mă salute, Gică era supărat, dar m-a sunat a doua zi. E prietenul meu pe viață, mâine îl sun și-l felicit”, a spus Petrescu.

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.