Dan Petrescu, de neoprit in Rusia

Dan Petrescu este pe cai mari in Rusia, echipa pe care o pregateste, Kuban Krasnodar, obtinand o noua victorie in acest sezon.

Kuban a reusit sa se impuna pe terenul celor de la KAMAZ cu scorul de 2-1. Kobyalko a deschis scorul pentru gazde inca din minutul 4, insa elevii "Bursucului" au intors rezultatul in numai doua minute, Golovatenko si Budakov punctand in minutele 34 si 35.

In urma acestui rezultat, Kuban Krasnodar ramane pe primul loc in divizia secunda din Rusia, formatia lui Dan Petrescu avand sanse mari de a promova in prima liga.

M.D.

