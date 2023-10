Dan Petrescu, prima infrangere din 2012

Kuban Krasnodar, echipa pregatita de Dan Petrescu, a inregistrat prima infrangere in cantonamentul din Spania.

Kuban a cedat in fata norvegienilor de la Odd Greenland, scor 0-1

"Am jucat in fata unei echipe foarte organizate. Au stat bine in defensiva si au inscris la singura ocazie", a spus Dan Petrescu dupa meci.

In cantonamentul din Spania, Dan Petrescu inregistrase, pana la acest meci, doua victorii in fata unor echipe din esaloanele inferioare.

C.M.

