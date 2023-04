Lui Dan Petrescu îi fuge titlul din mână: ”E clar că are ceva cu noi!”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu a acuzat arbitrajul în meciul pierdut sâmbătă seara, la Ovidiu, 0-1 cu Farul, dar i-a reproşat lui Sebastian Colţescu faptul că nu a prelungit meciul atât cât ar fi trebuit după întreruperile din repriza secundă.

„Nu e bine deloc pentru noi! E prima înfrângere în play-off, prima după 13 meciuri oficiale. E clar că VAR-ul are ceva cu noi. E al cincilea meci la rând, iar nu ne-au ajutat liniile. Farul a meritat victoria, a fost echipa mai bună. Nu am ce să reproşez băieţilor mei pentru că au dat totul. De mult nu am luat însă un gol aşa de uşor.

Îmi reproşez mie, pentru că eu pregătesc echipa. Dar echipa a fost pregătită în nişte condiţii, cu mulţi absenţi. Nu e o scuză, dar când îi ai pe Deac şi Camora care joacă de şase ani toate meciurile şi nu îi mai ai, dintr-o dată, e greu. Ar fi greu pentru orice antrenor. Nu am cu cine să-i înlocuiesc. La final am fost supărat pentru că s-au dat cinci minute de prelungiri şi s-au jucat 30 de secunde. Ei au stat numai pe jos. Ăsta ar fi singurul reproş, că trebuia să se mai joace. La penalti, de pe bancă aşa s-a văzut. Dar nu am avut reluările, nu le-am văzut”, a declarat Dan Petrescu.

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.