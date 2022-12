Marele necaz al lui Dan Petrescu după meciul de la Botoșani: ”Eu nu am văzut golul”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, este sceptic că formaţia sa va mai putea încheia sezonul regular pe primul loc al clasamentului, după egalul de duminică, de la Botoşani.

”Am avut o primă repriză bună, o a doua mai slabă. Nici ei nu au avut ocazii multe. Cred că la prima ocazie mare de gol au marcat. Golul a venit după un aut al nostru, eu nu am văzut golul pentru că nu înţelegeam de ce arbitrul nu dă aut pentru noi. Şi jucătorii s-au oprit.

Nu e un punct câştigat, pentru că nu noi am egalat în minutul 90, ci am fost egalaţi şi atunci am pierdut trei puncte. Cu acest egal nu cred că mai putem să fim pe primul loc la final, înainte de play-off. Meciul care urmează va fi mult mai greu, fiindcă jucăm cu o pretendentă la titlu, FCSB”, a declarat Dan Petrescu.

Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, meciul cu formaţia CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a 20-a din Superligă.

