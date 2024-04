Vine Petrescu la CFR Cluj? Vedeta echipei a dat verdictul: Nu la el este problema!

Dan Petrescu ar putea ajunge la CFR Cluj după demisia lui Adrian Mutu dar momentan nu s-a anunțat nimic oficial la Cluj.

”Nu știm nimic, v-am spus, eu nu am deschis televizorul, nu am ieșit din casă, nu știu. Petrescu e un antrenor foarte bun, care a avut și are rețeta succesului, dar, în momentul de față, nu e problema la antrenor, e problema la noi.

Noi trebuie să schimbăm ceva, de la noi trebuie să vină să jucăm mai mult cu sufletul, poate asta lipsește, nu știu, vedem...”, a spus Ciprian Deac la conferința de presă.

Dan Petrescu a fost de trei ori antrenor al ardelenilor: în iunie 2017 – iunie 2018, martie 2019 – noiembrie 2020 și august 2021 – iunie 2023. Dan Petrescu a câștigat de patru ori titlul de campioană a României cu CFR Cluj