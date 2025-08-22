Reacție uluitoare! Jucătorul suedez a râs de Dan Petrescu și de demisia acestuia: "Îmi place asta, hahaha"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 22 August 2025, ora 08:52
386 citiri
Reacție uluitoare! Jucătorul suedez a râs de Dan Petrescu și de demisia acestuia: "Îmi place asta, hahaha"
Simon Gustafson FOTO Expressen.se

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a anunțat, joi seara, în conferința de presă susținută după înfrângerea cu 7-2 din meciul cu BK Haecken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, că este principalul vinovat și a hotărât să nu mai continue la gruparea ardeleană.

'E o înfrângere rușinoasă, cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Să primesc atâtea goluri nici în visele negre nu mă gândeam. Clar că toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, antrenorul, așa e la fotbal. Așa că am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză, iar băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, pentru că am avut aici ani foarte buni. Dar după o asemenea rușine nu mai pot să merg mai departe. E clar că eu sunt vinovat, îmi asum acest rezultat. Chiar îmi pare rău', a spus Petrescu.

Jucătorii lui Haecken erau la vestiare când au auzit despre demisia lui Dan Petrescu. Unul dintre aceștia, Simon Gustafson, a râs când a aflat vestea:

"Am auzit. Ce fain, puțină acțiune. Îmi place, haha", a spus Simon Gustafson, conform ziarului suedez Aftonbladet.

La întrebarea următoare, dacă nu a fost destulă „acțiune” pe teren, el a răspuns: "Nu, dar genul potrivit de acțiune e când explodează ceva".

În schimb, colegul lui Gustafson, Silas Andersen, a fost mult mai reținut: "Nu e niciodată plăcut. Dar îi doresc mult succes în continuare".

