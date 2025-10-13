Ce i-a spus Dan Petrescu lui Gică Hagi despre Ianis: ”Băi, dar chiar nimeni nu vede?”

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:24
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.
România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.
Evoluția bună a lui Ianis Hagi a fost remarcată și de Dan Petrescu, fostul antrenor al lui CFR Cluj.
”N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: ”Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a spus Petrescu, conform Gsp.ro.
