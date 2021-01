Alibec a dat doua goluri pentru Dan Petrescu, insa va lipsi o perioada lunga de timp de pe gazon

Alibec s-a accidentat in partea dreapta a zonei inghinale la meciul de marti cu Istanbul Basaksehir, scor 2-0, din campionatul Turciei. El a inscris ambele goluri , in minutele 42 si 77, si a parasit terenul in minutul 79.Pe de alta parte, Silviu Lung, care are probleme la muschiul rectus femoris si este in recuperare, va incepe saptamana viitoare antrenamentele specifice portarilor.Alibec spera sa salveze cu Kayserispor de la retrogradare.CITESTE SI: