Dan Petrescu explica scandalul si ii ameninta pe rusi

Dan Petrescu a explicat motivul pentru care l-a alergat pe arbitrul meciului cu Lokomotiv Moscova.

"Acest om a mai arbitrat-o pe Lokomotiv de sapte ori in acest sezon si de fiecare data n-au pierdut, iar acum a fost trimis sa arbitreze meciul cu Kuban. In meciul cu TSKA Moscova, nu ne-a dat patru penaltiuri, iar acum alte doua! Ce trebuie sa facem pentru a primi un penalty? Sa stam in genunchi?!", a spus Dan Petrescu.

Apoi, Petrescu i-a amenintat pe rusi ca va retrage echipa din campionat.

"Daca nu le place Kuban, asta e. Ne retragem, mergem acasa si nu mai jucam in play-off!", a mai spus Petrescu.

Baietii lui Dan Petrescu au terminat la egalitate, scor 1-1, in meciul cu Lokomotiv Moscova.

In urma acestui meci, Kuban a ajuns la patru meciuri consecutive fara victorie in Rusia. Kuban nu a mai batut pe nimeni de o luna.

Dupa acest rezultat, Kuban Krasnodar ramane pe locul opt, cu 56 de puncte, in timp ce Lokomotiv urca pe locul 4, cu 64 de puncte.

Etapa urmatoare, Kuban va primi vizita lui Zenit, sambata de la ora 17:45.

