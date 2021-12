Cum au decurs negocierile dintre Dan Petrescu și Răzvan Burleanu pentru postul de selecționer al naționalei de fotbal

E clar. Dan Petrescu este prima opțiune pentru postul de selecționer al naționalei de fotbal.

A confirmat acest lucru și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Șefii fotbalului românesc, în frunte cu Răzvan Burleanu, au fost la Cluj și au negociat cu Dan Petrescu venirea la națională.

Antrenorul echipei ardelene nu a refuzat propunerea oficialilor FRF, dar a zi că le dă un răspuns la sfârșitul anului competițional din Liga 1.

”Să fie clar. Nu am cerut un răspuns imediat. Am cerut voie clubului, patronului Neluțu Varga. Am avut o discuție aseară. Ne-a spus că putem vorbi cu Dan să îi facem o propunere. Acest lucru s-a întâmplat în această dimineață. Urmează ca ei să ia o decizie împreună.

Nu forțăm pe nimeni. Ne facem datoria să discutăm cu cei în măsură să preia echipa națională. Știm că sunt fel de fel de impedimente în a realiza un astfel de contract cum au fost cu Gică, Răzvan și Dan, care e sub contract cu Clujul, dar mi se pare normal să se inițieze o astfel de discuție cu cei care merită să conducă echipa națională. În funcție de dorința fiecăruia și, bineînțeles, după un dialog cu oficialii clubului, sunt bineveniți.

Nu am vorbit astfel de lucruri (n.red. despre salariu). În momentul în care ni se va răspunde ’da, sunt de acord să vin la Federație’, o să vorbească cu președintele pentru negocieri. În niciun caz nu se pune problema despre lucrul gratis la echipa națională, dar aceste lucruri nu îmi aparțin mie, din fericire.

În niciun caz nu va fi un contract pe termen scurt. Va fi pe termen lung, pentru două campanii sau ceva în genul acesta. Sunt detalii care se vor stabili atunci când vom ajunge la o înțelegere cu un candidat.

Dan Petrescu nu este a treia variantă. Când am început discuțiile, era prins în meciul cu Randers. Nu am vrut să intrăm cu bocancii în casa omului‚ ’hai, bă, la echipa națională’. Nu a fost vorba de o ierarhizare. Nu a avut loc niciun contact pentru ca Dan era la treabă pentru Conference League.

Vom discuta mâine la FRF. Strategia va fi făcută în funcție de modul în care va reacționa în continuare Dan. Altfel, va trebui să ne reorientăm spre alte piste”, a declarat Mihai Stoichiță la emisiunea Fotbal Club.

