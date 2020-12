Dan Petrescu, cetatean de onoare al Clujului. "Ma simt clujean"

Consiliului Judetean Cluj i-a acordat titlul de cetatean de onoare al Clujului, pentru performantele deosebite realizate cu echipa campioana a Romaniei in Europa."Le multumesc tuturor jucatorilor pe care i-am antrenat in ultimii trei ani si cu care am reusit performante fantastice. Dar succesele cele mai mari au venit in afara terenului, unde am cunoscut niste oameni fantastici, oameni care au stat cu mine si la bine si la greu.Daca inainte stiam ca am o casa in Bucuresti, acum e clar ca am o alta casa si in Cluj, ma simt clujean pentru faptul ca am stat trei ani de zile aici. Nu e usor sa stai trei ani de zile ca antrenor in Romania pentru ca e foarte greu sa mentii standardul.Sigur ma voi intoarce la Cluj, nu stiu daca din postura de antrenor, dar este posibil, in viata nu stii niciodata ce se intampla. Vreau sa multumesc tuturor. Multumesc, Cluj", a spus Dan Petrescu.El a castigat de trei ori consecutiv campionatul cu CFR Cluj si a dus echipa de doua ori in grupele Europa League.CITESTE SI: